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Na Švedskem bodo kazensko odgovorni že 14-letniki

Stockholm, 14. 08. 2026 12.44 pred 6 urami 2 min branja 15

Avtor:
A.K. STA
Švedska policija

Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlade, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami.

Predlog zakona je podprlo 281 poslancev, vključno z opozicijskimi socialdemokrati, 66 poslancev pa je glasovalo proti.

Manjšinska vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki jo podpirajo opozicijski skrajno desni Švedski demokrati, je od prihoda na oblast leta 2022 boj proti kriminalu postavila za svojo glavno prednostno nalogo.

Sprva je hotela starostno mejo kazenske odgovornosti znižati na 13 let, vendar ni imela podpore večine v parlamentu in je bila predlog prisiljena umakniti.

Švedska policija
Švedska policija
FOTO: AP

Ob tem je bila večina od 126 ustanov in organizacij, s katerimi se je posvetovala pred predstavitvijo zakona, kritična ali je nasprotovala ukrepu, vključno s policijo in upravo zaporov. V strokovnem poročilu, ki ga je naročila, so vladi priporočali, da se starost kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja določi pri 14 letih.

Z danes sprejetim zakonom so poslanci tudi znižali zmanjšanje zapornih kazni za mladoletne storilce kaznivih dejanj. Mlajši od 18 let bodo odslej lahko obsojeni na največ 18 let zapora.

Zakon bo stopil v veljavo 10. septembra, tri dni pred parlamentarnimi volitvami. Anketa časnika Svenska Dagbladet je pokazala rahlo prednost levosredinske opozicije pred desnimi strankami, vendar pa se razlika zmanjšuje. Anketa agencije Demoskop je pokazala, da bi vladne stranke in skrajno desna stranka, ki jo podpira, dobile 47 odstotkov glasov, opozicijske stranke pa 51 odstotkov.

Skandinavsko državo že več kot desetletje pretresajo spopadi kriminalnih tolp, zlasti za nadzor nad trgom mamil. V zadnjih letih se v povezavi z delovanjem tolp soočajo z vse večjim številom streljanj, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj. Storilci so običajno najstniki, pogosto tudi mlajši od 15 let. Švedska policija je leta 2024 ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov.

švedska kazensko pravo zapor

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KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovener
14. 08. 2026 18.04
Pravilno!
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+1
1 0
flojdi
14. 08. 2026 18.01
...ce bi jih starsi primerno nagrajevali od treh let naprej..bi ga pri 15 ne srackali
Odgovori
0 0
gasper111
14. 08. 2026 17.12
Edino pravilno. Pri štirinajstih si dovolj star da točno veš kaj je narobe in kaj je prav in prav tako se pri teh letih že zavedaš posledic za tisto kar je narobe. Zato ne vidim nobenega razloga zakaj za svoja dejanja ne bi tudi odgovarjali.
Odgovori
+2
2 0
vlahov
14. 08. 2026 14.45
Tedensko eksplodira bomba na Švedskem. Burk prodajo na tone.
Odgovori
+3
3 0
Dr Dre
14. 08. 2026 14.28
Nezaslišano, to je kršitev ustanovne listine ZN. S tem napadajo nove inženirje, ki že pri teh letih obvladajo vse...
Odgovori
+5
5 0
terciar
14. 08. 2026 13.48
Spomnim se s kakšno hvalo smo govorili o Švedski. Obljubljena država. Žal so jo migracije uničile, tako kot tudi ostalo Evropo. Pa tako lepa je bila.
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+11
11 0
Dr Dre
14. 08. 2026 14.29
Migracije so nuja za uničenje 🇺🇲 konkurenčnih gospodarstev...
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+1
2 1
flojdi
14. 08. 2026 18.03
???migracije ali vzgoja OTROK
Odgovori
0 0
CenterDesno
14. 08. 2026 12.55
In potem ne bodi rasist....
Odgovori
+8
8 0
flojdi
14. 08. 2026 18.03
JEST NISEM.
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0 0
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