Na Švedskem bodo kazensko odgovorni že 14-letniki

Sprva je hotela starostno mejo kazenske odgovornosti znižati na 13 let, vendar ni imela podpore večine v parlamentu in je bila predlog prisiljena umakniti.

Manjšinska vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki jo podpirajo opozicijski skrajno desni Švedski demokrati, je od prihoda na oblast leta 2022 boj proti kriminalu postavila za svojo glavno prednostno nalogo.

Ob tem je bila večina od 126 ustanov in organizacij, s katerimi se je posvetovala pred predstavitvijo zakona, kritična ali je nasprotovala ukrepu, vključno s policijo in upravo zaporov. V strokovnem poročilu, ki ga je naročila, so vladi priporočali, da se starost kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja določi pri 14 letih.

Z danes sprejetim zakonom so poslanci tudi znižali zmanjšanje zapornih kazni za mladoletne storilce kaznivih dejanj. Mlajši od 18 let bodo odslej lahko obsojeni na največ 18 let zapora.

Zakon bo stopil v veljavo 10. septembra, tri dni pred parlamentarnimi volitvami. Anketa časnika Svenska Dagbladet je pokazala rahlo prednost levosredinske opozicije pred desnimi strankami, vendar pa se razlika zmanjšuje. Anketa agencije Demoskop je pokazala, da bi vladne stranke in skrajno desna stranka, ki jo podpira, dobile 47 odstotkov glasov, opozicijske stranke pa 51 odstotkov.

Skandinavsko državo že več kot desetletje pretresajo spopadi kriminalnih tolp, zlasti za nadzor nad trgom mamil. V zadnjih letih se v povezavi z delovanjem tolp soočajo z vse večjim številom streljanj, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj. Storilci so običajno najstniki, pogosto tudi mlajši od 15 let. Švedska policija je leta 2024 ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov.