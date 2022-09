Na Švedskem los napadel žensko, ki je sprehajala psa

Ob 10. uri je švedska policija prejela prijavo iz stanovanjskega območja Trollbäcken v Tyresöju o losu, ki je napadel žensko. Na kraj dogodka so poleg policistov prišli tudi reševalci, ki so ugotovili, da je žensko napadel los, medtem ko je v gozdu sprehajala psa. Po poročanju lokalnih medijev, je bila ženska ob prihodu reševalcev pri zavesti in je s policisti tudi govorila. Zaradi poškodbe zapestja pa so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Lovski redar Jan Trygg je povedal, da jih je policijska patrulja obvestila o poškodovani ženski, ki jo je napadel los. Slednjega so nazadnje videli pri zadnji hiši na robu gozda je povedal in dodal, da imajo lovski redarji dovoljenje za njegov odstrel. Pojasnil je, da gre za zaščitni lov po zakonu o lovstvu. 9. člen namreč dovoljuje, da losa, če ga najdejo, evtanazirajo, saj gre za gosto naseljeno območje. So pa lovski redarji včeraj pregledali veliko območje, a losa niso opazili. "Vsakega, ki ga srečamo, vprašamo za namig. Prejeli smo pet klicev o različnih losih, a nobeden ni bil pravi," je povedal.

Na območju se sicer zdaj sprehaja veliko losov. Gre za tak čas v letu, je pojasnil Trygg in povedal, da iščejo losa, lanskega letnika. Samo danes lahko nepoškodovan preteče nekaj kilometrov, je še povedal. Pojasnil je, da skušajo losa najprej prestrašiti in ga pregnati iz naseljenega območja, saj lahko sicer nastanejo še dodatne težave. "Ravno včeraj se je avtobus le za las izognil trčenju z losom," je povedal in dodal, da los nima težav s tem, da zbrca človeka do smrti. "Pogosto je povod za napad pes, ki ni na povodcu, saj ujame losa, ta pa potem napade. Če se lastnik psa vmeša, se lahko konča tragično," je pojasnil a dodal, da ne razpolaga z informacijami, ali je imela poškodovana ženska psa na povodcu ali ne.