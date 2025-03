Na Švedskem mladoletnemu morilcu izrekli najdaljšo možno zaporno kazen

"Kazen 14 let zapora je najdaljša kazen, ki se lahko izreče osebi, ki je bila v času kaznivega dejanja mlajša od 18 let," je v izjavi zapisalo sodišče in pojasnilo, da bi 18-letniku sicer izrekli dosmrtno kazen, če bi bil v času umora polnoleten.

39-letni Mikael Janicki se je 10. aprila lani s svojim 12-letnim sinom s kolesom odpravil na bazen v južnem stockholmskem predmestju Skarholmen. Na poti sta naletela na skupino mladeničev, članov kriminalne združbe. Prišlo naj bi do spora, med katerim je obsojenec očeta pred očmi sina ustrelil v prsni koš.