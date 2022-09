Na Švedskem ne bodo več cepili najstnikov

Švedska agencija za javno zdravje najstnikom, starim od 12 do 17 let, ne bo več ponujala ali priporočala cepljenja proti covidu-19, so sporočili iz agencije, kjer so ocenili, da je tveganje v tej starostni skupini zelo nizko. Na Švedskem sicer že od januarja ne ponujajo oziroma ne priporočajo več cepljenja otrokom, starim od 5 do 11 let.

icon-expand Najstnik med cepljenjem FOTO: Shutterstock Nove smernice bodo pričele veljati 31. oktobra. "Odločitev pomeni, da se bo od 1. novembra 2022 naprej cepljenje proti covidu-19 priporočalo in ponujalo le otrokom v nekaterih ranljivih skupinah," so sporočili iz agencije. Potreba po oskrbi zaradi covida-19 med otroki in mladimi je bila na Švedskem že tako nizka, odkar pa se je pričela širiti različica omikron, so zabeležili še izdatno zmanjšanje potrebe, je v izjavi pojasnil vodja Oddelka za cepljenje pri agenciji Soren Andersson. Na Švedskem sicer že od januarja naprej ne priporočajo oziroma ne ponujajo več cepljenja otrokom, starim od 5 do 11 let. Takrat so pri agenciji ocenili, da koristi tega niso večje od tveganj. Za Švede, starejše od 18 let, pristojni organi priporočajo cepljenje s tremi odmerki cepiva, četrti odmerek pa priporočajo starejšim od 65 let. Število smrtnih primerov zaradi covida se je v skandinavski državi, ki v začetnih fazah pandemije za razliko od večine ostalih evropskih držav ni uvajala strogih omejitev, čez poletje nekoliko povečalo, vendar se zdaj zmanjšuje in je glede na število prebivalcev pod evropskim povprečjem.