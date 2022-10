Na Švedskem odkrili izgubljeno vojaško ladjo iz 17. stoletja

"Z Appletom dodajamo nov del v sestavljanko o razvoju švedskega ladjedelništva," je še povedal Hansson in dodal, da bodo raziskovalci sedaj lahko preučevali razlike med Appletom in Vaso.

"Naš srčni utrip se je pospešil, ko smo videli, kako podobne Vasi so ladijske razbitine," je povedal pomorski arheolog muzeja Vrak Jim Hansson . Dodal je, da so se jim konstrukcija in dimenzije ladje zdele "zelo znane", kar je vzbudilo upanje, da bi lahko šlo za eno od Vasinih sestrskih ladij.

"To nam bo pomagalo razumeti, kako so se razvile velike vojaške ladje, od nestabilne Vase do orjaških ladij, sposobnih za plovbo, ki so lahko nadzorovale Baltsko morje, kar je bil odločilni dejavnik pri vzponu Švedske kot velike pomorske sile v 16. stoletju," je menil še eden od muzejskih pomorskih arheologov Patrik Hoglund.

Na ladji Applet so sicer deli ladijskih bokov odpadli, trup pa je bil ob najdbi ohranjen do spodnje palube. Na odpadlih ladijskih bokih so bile tudi vidne strelske odprtine v dveh nivojih. Letos spomladi so tudi opravili podrobnejše raziskave razbitine, ki je razkrila podrobnosti, ki so jih prej lahko videli le na ladji Vasa. Iz muzeja so še sporočili, da so tehnične podrobnosti ter meritve in vzorci lesa potrdili, da gre dejansko za Applet, Vasino sestrsko ladjo.

Muzej Vrak je že leta 2019 tudi poročal o o odkritju dveh drugih vojaških ladij na istem območju. Arheologi so takrat menili, da bi lahko bila ena od njih prav Applet, a so nadaljnje preiskave pokazale, da gre v resnici za dve srednje veliki vojaški ladji iz leta 1648, imenovani Apollo in Maria.

Poimenovana po enem od švedskih kraljev, je bila Vasa prvotno zamišljena kot simbol švedske vojaške moči, a je potonila dober kilometer po splavitvi.

Ladjo so z morskega dna dvignili leta 1961. Na ogled je v muzeju Vasa v Stockholmu, ki je ena od najbolj priljubljenih turističnih točk na Švedskem.