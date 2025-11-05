Svetli način
Tujina

Na Švedskem pospešeno obnavljajo javna zaklonišča

Stockholm, 05. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Elena Šterpin Zupančič
Zaradi vojne v Ukrajini in naraščajočih napetosti z Rusijo številne evropske države na različne načine krepijo obrambo. Ena od njih je tudi Švedska, kjer na veliko vlagajo v oboroževanje, hkrati pa tudi v ukrepe za zaščito civilnega prebivalstva. Vlada v Stockholmu je tako napovedala kar sedemkratno povečanje proračuna za civilno obrambo. Del tega so tudi javna zaklonišča. Švedska tako od lani nameni okoli 9 milijonov evrov letno za obnovo zaklonišč. Koliko jih namerava obnoviti in kaj o tem menijo prebivalci?

švedska vojna zaklonišča odpiranje
