Na Švedskem pospešeno obnavljajo javna zaklonišča
Zaradi vojne v Ukrajini in naraščajočih napetosti z Rusijo številne evropske države na različne načine krepijo obrambo. Ena od njih je tudi Švedska, kjer na veliko vlagajo v oboroževanje, hkrati pa tudi v ukrepe za zaščito civilnega prebivalstva. Vlada v Stockholmu je tako napovedala kar sedemkratno povečanje proračuna za civilno obrambo. Del tega so tudi javna zaklonišča. Švedska tako od lani nameni okoli 9 milijonov evrov letno za obnovo zaklonišč. Koliko jih namerava obnoviti in kaj o tem menijo prebivalci?
