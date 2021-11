Na Švedskem v nesreči pred koncertom umrla dva moška

Med nesrečo so se številni obiskovalci zadrževali v preddverju dvorane, saj je bilo do začetka koncerta še okoli pol ure. Zaenkrat še ni znano, ali je 80-letnik padel ali skočil, je sporočila tamkajšnja policija.

Koncertna in kongresna dvorana v mestu Uppsala na Švedskem v kateri je 80-letnik padel na moškega in žensko.

80-letnika so za mrtvega razglasili že na kraju nesreče. Posledicam poškodb je kasneje podlegel še okoli 60 let stari moški, na katerega je padel 80-letnik. Žensko, staro okoli 60 let, so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico, njeno življenje ni ogroženo.