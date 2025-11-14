Svetli način
Tujina

Avtobus zapeljal v čakajoče na postaji, umrli vsaj dve osebi

Stockholm, 14. 11. 2025 16.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
N.L.
V središču Stockholma na Švedskem je avtobus trčil v avtobusno postajo, pri čemer sta umrli vsaj dve osebi, več je ranjenih. Policija je zaenkrat izključila možnost, da bi šlo za teroristični napad.

Nesreča dvonadstropnega avtobusa se je zgodila okoli 15. ure na ulici Valhallavagen. Število poškodovanih, njihova starost in spol še niso znani, poroča BBC. 

Umrli sta vsaj dve oseb, je sporočila Policija, ki dogodek obravnava kot hujši uboj iz malomarnosti. 

Priče so povedale, da je avtobus najprej trčil v drog ob postaji, na kateri je v času nesreče čakalo več ljudi.

Po poročanju švedskih medijev so voznika avtobusa že aretirali. V času nesreče naj avtobus ne bi obratoval, na njem je bil le voznik, je za SVT povedal vodja reševalcev Mathias Haglund

Švedska Stockholm avtobus prometna nesreča trčenje
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
14. 11. 2025 17.23
+1
Toj to polno tujcev pa maš. Nova realnost. Treba naredit čistko
ODGOVORI
1 0
Pamir
14. 11. 2025 17.28
A tako kot tujec Gregor ki je včeraj zabodel voznika LPP?
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
14. 11. 2025 17.22
+1
Zakaj je izvajanje zakonov nad Občani kar naenkrat mogoče? ... in to celo brez Šutarjevega zakona !!??
ODGOVORI
1 0
blackwizard
14. 11. 2025 17.14
+3
To je nagrada za zelo uspešno levičarsko Švedsko, še več vam privoščim, da boste prišli mogoče kdaj pameti
ODGOVORI
4 1
Janez23
14. 11. 2025 17.05
+8
Voznik je bil ilegalni migrant, pa tudi med žrtvami ni nobenega Šveda.
ODGOVORI
8 0
