Avtobus zapeljal v čakajoče na postaji, umrli vsaj dve osebi

Nesreča dvonadstropnega avtobusa se je zgodila okoli 15. ure na ulici Valhallavagen. Število poškodovanih, njihova starost in spol še niso znani, poroča BBC.

Umrli sta vsaj dve oseb, je sporočila Policija, ki dogodek obravnava kot hujši uboj iz malomarnosti.

Priče so povedale, da je avtobus najprej trčil v drog ob postaji, na kateri je v času nesreče čakalo več ljudi.

Po poročanju švedskih medijev so voznika avtobusa že aretirali. V času nesreče naj avtobus ne bi obratoval, na njem je bil le voznik, je za SVT povedal vodja reševalcev Mathias Haglund