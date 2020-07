Na svetu vsako minuto porabimo milijon plastičnih vrečk

V mreži Zero Waste Europe opozarjajo, da so v povprečju plastične vrečke v rabi 25 minut, za njihovo razgradnjo pa je potrebnih od 100 do 500 let, odvisno od tipa plastike. Po vsem svetu je vsako minuto porabljenih milijon plastičnih vrečk.

V EU je vsako leto proizvedenih 3,4 milijona ton plastičnih nosilnih vrečk, kar je enako teži več kot dveh milijonov avtomobilov. Povprečen Evropejec porabi okoli 500 plastičnih vrečk letno, čeprav državljani EU v raziskavah izražajo veliko podporo prepovedi rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, navajajo na spletni strani.

V Sloveniji so sicer od začetka leta 2019 v trgovinah prepovedane brezplačne lahke plastične nosilne vrečke, izjema so le vrečke, namenjene nepredpakiranim živilom, kot so sadje, zelenjava ter meso. V skladu z evropsko zakonodajo bodo do leta 2021 po EU prepovedani tudi številni drugi plastični predmeti za enkratno uporabo, kot so krožniki, pribor, slamice in vatirane palčke.

Ekologi brez meja so se pred letošnjim dnem brez plastičnih vrečk pridružili študiji mreže Zero Waste Europe o trgovinah brez embalaže v EU. Te trgovine imajo, kot ugotavlja študija, velik potencial, da postanejo pomemben del evropskega trga.