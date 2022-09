Na svetu že 50 milijonov sodobnih sužnjev: 'Šokantno je, da se razmere ne izboljšujejo'

Število ljudi, ujetih v prisilno delo, se je povečalo na 28 milijonov, 22 milijonov ljudi pa je ujetih v prisilno poroko, navaja poročilo, ki so ga objavile Mednarodna organizacija dela, Mednarodna organizacija za migracije in organizacije za zaščito človekovih pravic Walk Free.

V letu 2021 naj bi sodobnih sužnjev bilo 10 milijonov več kot leta 2016, pri čemer so bile najbolj prizadete ženske in otroci.

Kar 86 odstotkov prisilnega dela je bilo ugotovljenega v zasebnem sektorju v panogah, kot so proizvodnja, gradbeništvo, kmetijstvo in delo na domu.

Milijoni ljudi, predvsem žensk in deklet, naj bi bilo ujetih v spolno izkoriščanje. V preostalih 14 odstotkov primerov gre za prisilno delo, ki ga sankcionira država.

V poročilu je bilo ugotovljeno, da je glavna oblika prisile, ki jo uporabljajo delodajalci, namerno zadrževanje plač in grožnja z odpustitvijo, ter da je begunska kriza spodbudila porast izkoriščanja v okviru dobavnih verig ter v komercialnih podjetjih in panogah.

Več kot 6 milijonov žensk in deklet je bilo prisiljenih v poroke, zlasti otroške poroke, v katere so prisiljena dekleta, mlajša od 16 let.

Veliko večino prisilnih porok (več kot 85 odstotkov) je povzročil družinski pritisk, največ primerov pa je prisotnih v Aziji in na Pacifiku ter v arabskih državah, poroča The Guardian.

Nove ocene tudi kažejo, da se sodobno suženjstvo v velikem obsegu pojavlja po vsem svetu, saj se več kot polovica oziroma 52 odstotkov vsega prisilnega dela in četrtina prisilnih porok zgodi v državah z visokim ali srednjim dohodkom.

Razmere na področju sodobnega suženjstva se ne izboljšujejo

"Šokantno je, da se razmere na področju sodobnega suženjstva ne izboljšujejo. Nič ne more upravičiti nadaljnjega pojava te temeljne zlorabe človekovih pravic," je dejal Guy Ryder, generalni direktor Mednarodne organizacije za delo (ILO).

"Vemo, kaj je potrebno storiti in vemo, da je to, kar je potrebno, tudi mogoče storiti... Vendar vlade tega ne morejo storiti same. Sindikati, organizacije delodajalcev in civilna družba imajo odločilno vlogo," je še dodal Ryder.

Kateri so priporočeni ukrepi?

Mednarodna organizacija dela, Mednarodna organizacija za migracije in organizacija Walk Free so predstavile številne priporočene ukrepe za zmanjšanje razširjenosti sodobnega suženjstva, vključno z izboljšanjem delovne zakonodaje in inšpekcij, odpravo prisilnega dela, ki ga nalaga država, strožjimi ukrepi za zaustavitev trgovine in sodobnega suženjstva v dobavnih verigah ter zvišanjem zakonsko določene starosti za poroko na 18 let brez izjem.