Na švicarsko-nemški meji ustavili avtomobil s 23-člansko družino

Policisti na meji med nemškim mestom Weil am Rhein in švicarskim Baslom so bili v ponedeljek zjutraj priča nenavadnemu prizoru, ko so v avtomobilu, ki so ga ustavili, našteli kar 23 članov družine na poti iz Poljske v Bern. Vozniku grozi globa, družino pa so kasneje vseeno spustili v državo, vendar ne v istem vozilu.

icon-expand Seat Alhambra FOTO: Shutterstock Avtomobil Seat Alhambra s sedmimi sedeži je po navedbah nemške policije v ponedeljek zjutraj ustavil carinik. V njem je naštel kar 23 članov iste družine, med njimi devet odraslih in 14 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številčni razširjeni družini so vstop v Švico sprva prepovedali, kasneje, ko so uredili vso potrebno dokumentacijo, pa so jo spustili v državo, vendar ne vseh v Seatu Alhambri, je v izjavi zapisala policija in dodala, da švicarskemu vozniku grozi globa, ker je potnike prevažal popolnoma nezavarovane.