Na ta otok si ne želite stopiti

Na otoku ne živijo sesalci, zato kač niso ogrožali drugi plenilci, ki bi nadzorovali njihovo število. Imajo pa tudi zelo omejen plen. Kače so zato postale specialistke za lovljenje ptic, ki obiščejo otok med selitvami. Ravno močan strup kače se je z leti razvil zaradi te potrebe, da kača lahko hitro onesposobi in ubije morske ptice, ki pristanejo na drevesih.

Skalnati otok, ki pokriva samo 43 hektarjev, je dom tisočih zelo strupenih zlatih harpunastih kač, ki lahko zrastejo do 70 centimetrov. Kot predvidevajo znanstveniki, so kače tam ostale ujete pred 11.000 leti, ob koncu zadnje ledene dobe, ko jih je dvig morske gladine odrezal od celine.

Zlate kače so sicer tako nevarne, da je brazilska mornarica izrecno, z izjemo nekaj znanstvenih ustanov, vsem prepovedala pristajanje na otoku. To velja tako za zaščito kač kot tudi za zaščito nič hudega slutečih turistov. Zlate harpunaste kače namreč veljajo za kritično ogrožene, saj jih ni nikjer drugje na Zemlji. Določeni tihotapci pa vseeno nezakonito odidejo na otok in skušajo ujeti kače, saj je njihov strup zelo cenjen na črnem trgu.

Strup kače deluje zelo hitro in povzroča vrsto grozljivih simptomov, od odpovedi ledvic do notranjih krvavitev. Nekateri raziskovalci so sicer stopili na otok, da bi kači odvzeli strup in ga raziskali za medicinske namene, kot je zdravljenje bolezni srca in krvnih strdkov. Otok sicer varuje vojska, tako da je dostop zelo zahteven.

Čeprav ni uradnih zapisov, da bi ta kača ugriznila človeka, domačini v obalnih mestih v bližini Queimada Grande večkrat pripovedujejo dve zgodbi.