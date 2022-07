Na Tajskem iz jame rešili slonjega mladiča in njegovo mamo

Uradniki nacionalnega parka na Tajskem so iz globoke jame uspešno rešili slonjega mladiča in njegovo mamo. Kot je razvidno iz videoposnetkov težke reševalne akcije, je vznemirjena mama stala v jami nad enoletnim mladičem, ki je obtičal v blatu.

Reševalci so mamo preventivno začasno uspavali, nato pa s pomočjo bagra mladičku izkopali pot iz jame, poroča AP. Ko je bil mladiček na varnem, so mamo ponovno skušali zbuditi tako, da so skakali po njenih prsih. Njihovi napori so se kmalu izplačali, saj se je mama nenadoma prebudila iz nezavesti, reševalci pa so zbežali na varno.

Mama in mladič sta se nato odpravila v smeri proti nacionalnem parku Khao Yai.