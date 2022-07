Na Tajskem kemična kastracija v zameno za nižjo zaporno kazen?

Od 16.413 obsojenih spolnih prestopnikov, ki so bili izpuščeni iz tajskih zaporov med letoma 2013 in 2020, je bilo 4.848 takih, ki so ponovili kaznivo dejanje, kažejo podatki oddelka za popravne kazni.

Glede na predlog zakona bi lahko nekaterim spolnim prestopnikom, za katere menijo, da je možno, da bi ponovili kaznivo dejanje, v zameno za krajšo zaporno kazen ponudili možnost, da prejmejo injekcijo, ki zniža raven testosterona. Sicer pod pogojem, da imajo odobritev dveh zdravnikov, poroča Sky News.

Prestopnike bi nato nadzorovali še 10 let, nositi pa bi morali elektronske nadzorne zapestnice, še piše v predlogu zakona.