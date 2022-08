Na tajskem letališču pridržali Indijca, ki je skušal pretihotapiti 17 živali

Vse živali so našli s pomočjo rentgenske naprave. Živali je skril v plastične košarice, ki jih je nato skril pod prigrizke in med prtljago.

Uradniki so ocenili, da so živali skupaj vredne približno 98.000 bahtov oz. okoli 2700 evrov. Uganka pa je, kako so živali sploh prišle v Tajsko, saj niso bile nikakor označene ali čipirane. Nekatere živali namreč niso avtohtone na Tajskem, pač pa jih najbrž na nezakonit način vzrejajo za izvoz.

Annadurija so obtožili tihotapljenja divjih živali in je v policijskem pridržanju. Živali pa so poslali k veterinarju na preglede.

Tajska je eno od glavnih tranzitnih središč za tihotapce divjih živali, ki le-te pogosto prodajajo v Kitajsko in Vietnam, čeprav je v zadnjih mesecih vse več povpraševanja po njih tudi v Indiji. V zadnjih štirih mesecih so namreč na Tajskem obravnavali najmanj šest primerov tihotapljenja živali, v katere so bili vpleteni indijski tihotapci. Od tega so samo v avgustu obravnavali kar štiri takšne primere.