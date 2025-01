Na Tajskem ob uveljavitvi istospolnih zakonskih zvez na stotine porok

Tajski parlament je zakon o porokah istospolnih parov na zgodovinskem glasovanju potrdil junija lani, s čimer je za Tajvanom in Nepalom Tajska postala tretja država s tovrstno zakonodajo v Aziji. Spremembe so začele veljati 120 dni po tem, ko je zakon podpisal kralj Maha Vajiralongkorn.

Zakon uporablja spolno nevtralne izraze in tako omogoča poroke tudi transspolnim osebam. Istospolni pari imajo po novem enake pravice kot drugi pari pri upravljanju premoženja, dedovanju, posvojitvah in sprejemanju odločitev o zdravljenju partnerjev.

Po vsej državi naj bi danes zakonsko zvezo po poročanju britanskega BBC sklenilo več kot tisoč istospolnih parov. Eden največjih organiziranih dogodkov poteka v luksuznem nakupovalnem središču v Bangkoku, kjer se bo poročilo več kot sto parov.

Aktivisti v državi, ki že dolgo slovi po strpnosti do skupnosti LGBTQ, so si za spremembe prizadevali več kot desetletje. Pri tem so jim večkrat na poti stali politični nemiri v državi, ki so jih pogosto spremljali množični ulični protesti.

"Danes nad Tajsko ponosno vihra mavrična zastava," je na omrežju X objavila tajska premierka Paetongtarn Shinawatra.

Zadovoljstvo je izrazil tudi nekdanji premier Srettha Thavisin, ki je bil v svojem mandatu glasen zagovornik skupnosti LGBTQ. Ob udeležbi na množični poroki v Bangkoku je ošvrknil novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je nedavno razglasil, da sta v ZDA priznana le dva spola. "Mislim, da smo bolj odprtega duha od tega," je dejal.