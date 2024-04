Na Tajskem opozorila pred hudo vročino, na Filipinih zapirajo šole

Jugovzhod Azije pesti huda vročina, ponekod temperature presegajo 45 stopinj Celzija. Na Filipinih so zaradi vročine zaprli šole, pouk bo potekal na daljavo, medtem ko so jih v Bangladešu po nekaj dneh spet odprli. Na Tajskem pa so izdali opozorilo, ker bodo temperature presegle 44 stopinj.