Na Tajskem policisti na dražbo ponesreči dali avtomobil, poln amfetamina

Tajski policisti so leta 2019 v veliki raciji med drugim zasegli tudi avtomobil Honda CR-V, ki so ga potem prodali na dražbi. Kupec, ki je zanj odštel 586.00 bahtov (okoli 17.200 evrov), pa je doživel pravo presenečenje, saj je ob obisku mehanika ta ugotovil, da se v avtu skriva kar 94.000 tablet amfetamina.

Osramočeni zaposleni s tajske agencije za boj proti drogam (ONCB) so dejali, da bodo v prihodnosti zasežene stvari bolj podrobno pregledali. "Kot po protokolu, preiščemo vsako vozilo, ki ga prejmemo, in tudi to ni bilo izjema. Takrat nismo našli ničesar, verjetno, ker so bile tablete tako dobro skrite," je dejal Nijom Termsrisuk, generalni sekretar ONCB.

Termsrisuk je povedal, da so tablete yaba (kar pomeni ’noro zdravilo’), ki so mešanica metamfetamina in kofeina, odkrili v škatlah, skritih v predelu za odbijačem avtomobila. Dodal je še, da bodo odkrite tablete dodali v dosje primera, in da bodo mehanika ter novopečenega lastnika avtomobila nagradili za sodelovanja.

V severni tajski provinci Čiang Raj so prejšnje leto v avtomobilu odkrili 100.000 takšnih tablet, ponavadi pa jih tihotapijo iz Mjanmara.