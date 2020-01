Na Tajskem potrdili prvi primer skrivnostne pljučnice

V Ženevi so sporočili, da so na Tajskem 8. januarja zaradi blažje oblike pljučnice hospitalizirali osebo, ki je pripotovala iz Vuhana na Kitajskem. "Laboratorijski testi so kasneje potrdili, da je vzrok novi koronavirus," je sporočil tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tarik Jašarević.