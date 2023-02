Na Tajskem rešili 19-mesečno deklico, ki je padla v vodnjak

Reševalci so s kopačem izkopali drugo luknjo, prek katere so po skoraj 18 urah uspeli priti do deklice.

Starša sta deklico vzela s seboj na delo in jo pustila pod drevesom, ko pa sta si vzela odmor, je malčica izginila. Starša sta slišala glasove iz vodnjaka in takoj odhitela po pomoč.

Malčica je med reševanjem kazala znake življenja. Posnetki kamere, ki so jo spustili v globino, so pokazali jokajočo deklico z blatnim obrazom, je poročal tajski spletni portal The Thaiger. Da bi ji olajšali dihanje, so ji v luknjo dovajali kisik.

Deklico so po rešitvi nemudoma odpeljali v bolnišnico na pregled. Ali je morda utrpela hujše poškodbe, za zdaj ni znano.