Med čakanjem na upepelitev trkala po krsti

Wat Rat Prakhong Tham, budistični tempelj v provinci Nonthaburi na obrobju Bangkoka, je na svoji strani na Facebooku objavil videoposnetek, ki prikazuje žensko, ki leži v beli krsti in rahlo premika roke in glavo. Osebje templja je bilo ob tem prizoru povsem zbegano, poroča CNN .

65-letno žensko je na kremacijo pripeljal njen brat. Ko so jo pripeljali v tovornjaku, so iz krste zaslišali rahlo trkanje.

Osebje templja je takoj zahtevalo, da krsto odprejo. V notranjosti pa jih je čakalo presenečenje – ženska je rahlo odprla oči in trkala po notranjosti. Videti je bilo, kot da je to počela že dlje časa.

Njen brat je razložil, da je bila sestra dve leti nepokretna in da se je pred dvema dnevoma prenehala odzivati ter da je bilo videti, kot da ne diha. Zato jo je položil v krsto in jo odpeljal 500 kilometrov stran v bangkoško bolnišnico, kjer je želela darovati organe.

Ker ni imel uradnega potrdila o smrti, bolnišnica in pozneje tudi tempelj nista mogla sprejeti trupla za darovanje ali kremacijo. Žensko so nato pregledali in jo prepeljali v bližnjo bolnišnico, stroške njenega zdravljenja pa bo kril tempelj.