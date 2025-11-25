Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Med čakanjem na upepelitev trkala po krsti

Bangkok, 25. 11. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
11

Ženska na Tajskem je vse v templju pustila odprtih ust. Potem ko so jo pripeljali na upepelitev, se je začela v krsti premikati. Osebje templja je iz krste slišalo zvoke in zahtevalo, da krsto odprejo. V notranjosti pa jih je čakalo presenečenje – bila je še živa.

Wat Rat Prakhong Tham, budistični tempelj v provinci Nonthaburi na obrobju Bangkoka, je na svoji strani na Facebooku objavil videoposnetek, ki prikazuje žensko, ki leži v beli krsti in rahlo premika roke in glavo. Osebje templja je bilo ob tem prizoru povsem zbegano, poroča CNN.

Pripeljal jo je brat, v krsti je že dlje časa trkala

65-letno žensko je na kremacijo pripeljal njen brat. Ko so jo pripeljali v tovornjaku, so iz krste zaslišali rahlo trkanje.

Osebje templja je takoj zahtevalo, da krsto odprejo. V notranjosti pa jih je čakalo presenečenje – ženska je rahlo odprla oči in trkala po notranjosti. Videti je bilo, kot da je to počela že dlje časa.

Njen brat je razložil, da je bila sestra dve leti nepokretna in da se je pred dvema dnevoma prenehala odzivati ter da je bilo videti, kot da ne diha. Zato jo je položil v krsto in jo odpeljal 500 kilometrov stran v bangkoško bolnišnico, kjer je želela darovati organe.

Ker ni imel uradnega potrdila o smrti, bolnišnica in pozneje tudi tempelj nista mogla sprejeti trupla za darovanje ali kremacijo. Žensko so nato pregledali in jo prepeljali v bližnjo bolnišnico, stroške njenega zdravljenja pa bo kril tempelj.

krsta ženska živa tempelj na tajskem
Naslednji članek

Ukrajina in Rusija s smrtonosnimi napadi, Zelenski zadovoljen z okleščenim načrtom

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
25. 11. 2025 10.36
-2
"Kanada je med redkimi državami, ki so v zadnjem desetletju uvedle zakone o pomoči pri umiranju. Med drugimi so Avstralija, Nova Zelandija, Španija in Avstrija."
ODGOVORI
1 3
skuripanda burns
25. 11. 2025 10.43
V Kanadi je odmeval primer ženske, vojne veteranke in invalidke, ki je po prošnji, da ji država uredi klančino za invalidski voziček v večstanovanjsko hišo, prejela odgovor iz občine, ki ji je svetoval, da naj zaprosi za pomoč pri umiranju.
ODGOVORI
0 0
a res1
25. 11. 2025 10.30
+4
A mrtvaškega oglednika tam nimajo? Podrebne službe tudi ne? Dajte originalni link da vidimo, če je to sploh res.
ODGOVORI
4 0
Janez23
25. 11. 2025 10.01
-7
Pri nas tega problema ne bi bilo, če bi sprejeli zakon. Ko bi trkala bi odprli krsto, dali injekcijo in krsto zaprli nazaj.
ODGOVORI
17 24
Aleksei Kaar
25. 11. 2025 10.06
+13
Popolnoma napačna interpretacija zakona, zato je tudi padel, ker so ovce šle na led. Seveda, kar vsepovprek bi špricali in ubijali ljudi. Bravo beeeeee
ODGOVORI
27 14
Koyoujebs
25. 11. 2025 10.10
-3
ne pred tem bi jo uprašali če res želi umreti jo poslali na terapijo na stroške države in jo poskušali ozdraviti. Po dveh letih pa bi se odločila da vseeno ne želi živeti in bi jo na storške države nato lepo usmrtili kot hišnega ljubljenčka.
ODGOVORI
5 8
Nace Štremljasti
25. 11. 2025 10.18
-3
tele
ODGOVORI
3 6
Jon Bacek
25. 11. 2025 10.28
+1
Aleksei Kaar: A že iščeš storitev evtanazije v tujini? Priporočam, da najdeš veterinarja in mu dobro plačaš storitev za žival in te bo uspaval. Ali pa pijanemu jagru daš za liter vina in bo humano opravil delo.
ODGOVORI
2 1
SpamEx
25. 11. 2025 10.29
-1
si bister kot gosti sok
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
25. 11. 2025 10.32
+5
V Kanadi so, t.i. civilizirani državi, ljudjem ponujali storitev "samomora", tudi v primerih, ko preprosto, niso imeli več sredstev za preživljanje. Eni ženski, to je verodistojen in lepo dokumentiran primer, ki je potrebovala voziček, in je zaprosila za dvigalo za hišo, da bi lahko šla ven, le tega tavenili, in ponudili "samomor". Ta storitev pri njih ima ime M.A.I.D. (Medicinska Asistenca Pri Umiranju). Statistika (12.12.2024, BBC) kaže da storitev zdaj predstavlja 4,7% razligiv za smrt pri njih, ali drugače povedano, vsaka 21-ta smrt v državi. Od 2016, ko je ta zakon stopil v veljavo, je storitev uporabilo 15.300 oseb. Ni znano, koliko je bilo mlajših in otrok s težavami v razvoju, posebej s socijalnega roba.
ODGOVORI
5 0
Morgoth
25. 11. 2025 10.39
+3
Populacija se stara, za WEF pošasti pa stari predstavljajo strošek. Zato pa uvedba takega zakona zapakiranega v dobro delo.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363