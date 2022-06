Na Tajski kmetiji piščance namesto z antibiotiki krmijo s konopljo

Raziskovalci z Oddelka za živali in vodne znanosti univerze Chiang Mai so povedali, da je na kmetiji v Lampangu poginilo manj kot 10 odstotkov od 1000 piščancev, odkar so januarja 2021 v njihovo prehrano uvedli konopljo. Čeprav ugotovitve študije še niso dokončne in zajemajo samo enoletne raziskave, je Chompunut Lumsangkul , docentka, ki je vodila študijo, povedala, da se zdi, da krma s konopljo deluje. Stopnja umrljivosti piščancev na kmetiji je bila namreč enaka kot v rednih sezonah, ko ni izbruha nobene hude bolezni, ki ubija ptice.

Posebno hrano za ptice dobijo z dodajanjem zdrobljene konoplje njihovi krmi in vodi, je dejala Lumsangkulova. V tem času piščancev ne hranijo z nobenimi antibiotiki niti ne uporabljajo nobenih zdravil. Kmetija je, poleg tega, da je imela zdrave piščance, lahko svojo perutnino potrošnikom prodajala tudi po višjih cenah, sploh tistim, ki iščejo ekološko perutnino. Ptice dosegajo dvojno redno ceno, približno 9,4 evra na kilogram, predvsem zato, ker kupci želijo ekološke piščance, ki jim niso dajali antibiotikov, je dejala Lumsangkulova. Kot še pravi, je tudi piščančje meso – ki mu pravijo 'GanjaChicken' – bolj mehko in boljšega okusa od mesa navadnih piščancev. "Potrošniki na Tajskem so bili na to pozorni, ker se povpraševanje po piščancih povečuje in mnogi kmetje morajo uporabljati antibiotike. Nekateri kupci želijo torej najti varnejši izdelek," je dejala docentka.

Kot del eksperimenta je raziskovalna skupina piščancem včasih dala povečane ravni tetrahidrokanabinola (THC) – snovi v marihuani, ki 'učinkuje' na uporabnika –, ki je presegla zakonske omejitve za ljudi na Tajskem. V začetku tega meseca je tajska vlada legalizirala prodajo izdelkov iz konoplje, vendar omejila količino THC v izdelkih, ki jih lahko zaužijete, na 0,2 odstotka. Za primerjavo, kokoši na kmetiji so včasih dobile do 0,4 odstotka, je dejala Chompunut. "Ne morem reči, da piščanci zaradi konoplje niso 'zadeti', vendar kažejo normalno vedenje," je dejala.

Lumsangkulova je sicer opozorila, da ni takoj jasno, kakšne so vse prednosti hranjenja piščancev s konopljo, niti ni znano, zakaj konoplja sploh ohranja zdravje ptic. A verjetno je, da ima marihuana bioaktivne spojine ali snovi, ki spodbujajo presnovno aktivnost in boljše zdravstvene razmere, kar krepi imunski sistem ptic. Študija je bila doslej le "test", raziskovalci morajo tudi še preveriti, ali konopljina krma deluje za zaščito piščancev pred ptičjo gripo ali drugimi hudimi boleznimi, je dejala Lumsangkulova.

Glede tega, ali se ljudje lahko 'zadenejo', če jedo piščance, hranjene s konopljo, je Lumsangkulova dejala, da "ni možnosti", da se to zgodi. THC se pred zakolom v telesu piščanca v celoti razgradi, tako da se njegova oblika popolnoma spremeni, ko pride na mizo, je dodala.