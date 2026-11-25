Tanker so nadzorovali že dlje časa, v petek pa se je nanj vkrcala francoska ekipa, ki je imela v akciji zaščito tudi z zraka. Območje so preletavali helikopter, letalo Falcon 50 in patruljno letalo ameriške obalne straže.

Na plovilu so zasegli 3,3 tone metamfetamina, ki so bile zapakirane v 150 bal.

Operacijo so koordinirali pomorski informacijski centri v Francoski Polineziji in Novi Kaledoniji skupaj z drugimi mednarodnimi partnerji, navaja Euronews.

Kam je bila pošiljka namenjena in kje so na tanker naložili prepovedan tovor, še ni znano.