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V Hormuški ožini napaden tanker s hrvaško posadko

Teheran, 08. 07. 2026 12.45 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Promet v Hormuški ožini

Na katarskem tankerju za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), ki naj bi ga iranska vojska napadla v Hormuški ožini, je bilo tudi šest hrvaških državljanov. Eden od njih je domov poslal sporočilo, da niso poškodovani in da so jih že evakuirali. Ladja je namreč po napadu zagorela, grozila pa je tudi nevarnost eksplozije.

Ob obali Omana v Hormuški ožini je bil napaden tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), na krovu katerega je bilo najmanj šest hrvaških državljanov.

Portal Morski.hr je pridobil podrobnosti o dogodku. Eden od hrvaških pomorščakov na ladji je sporočil, da se je za las izognil tragediji: "Pozdravljeni, kolegi. Sporočam vam, da smo vsi v redu. Požar smo pogasili, iz dimnika se le še malo kadi. Zgodilo se je med mojo izmeno, bil sem tik pred nadzorno sobo – le dva metra stran –, ko je počilo! Pravi čudež je, da sem preživel!"

Pojasnil je še, da so vsi živi in nepoškodovani. "Pravkar nas evakuirajo na ladjo omanske mornarice," je še sporočil.

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Zunanje ministrstvo: Razmere spremljamo

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sporočilo, da je z napadom na tanker seznanjeno, poroča Net.hr. Navedli so, da so prek diplomatskih in konzularnih predstavništev v stiku s pristojnimi organi ter da pozorno spremljajo razmere. "Glede na informacije, s katerimi trenutno razpolagamo, ni žrtev med hrvaškimi državljani," so zapisali v izjavi.

Poročali smo že, da so katarski tanker Al Rekayyat med plovbo po omanski strani Hormuške ožine v levi bok zadeli izstrelki Iranske revolucionarne garde. Ladja je pri tem utrpela veliko materialno škodo, zaradi požara v strojnici pa je grozila tudi nevarnost eksplozije, je za agencijo Reuters povedal vir, seznanjen z dogodkom.

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Katar krivi Iran

Iran odgovornosti za napad ni prevzel, je pa iranska državna televizija poročala, da je bil tanker napaden, potem ko naj bi prezrl opozorila. V Teheranu so večkrat poudarili, da je varen le plovni koridor skozi ožino, ki ga je odobril Iran.

Katarsko zunanje ministrstvo je po incidentu sporočilo, da Teheran nosi polno odgovornost za napad, in na zagovor poklicalo namestnika iranskega veleposlanika.

To je sicer prvi primer od začetka konflikta z Iranom 28. februarja, da je bila zadeta ladja iz Katarja – države, ki posreduje v pogajanjih med ZDA in Iranom. 

Al-Rekayyat je v lasti podjetja Nakilat, znanega tudi kot Qatar Gas Transport Company Ltd, ki upravlja eno največjih svetovnih flot za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina. Na medijske prošnje za komentar se v podjetju niso odzvali.

Konec premirja

Napad na omenjeni tanker je bil zadnji v nizu napadov na plovila, ki plujejo skozi Hormuško ožino, po kateri je v času miru potekala približno petina svetovne trgovine z nafto in zemeljskim plinom. Krhko premirje med Washingtonom in Teheranom je veljalo od konca junija, ko sta se vladi po trimesečni vojni dogovorili o ponovnem odprtju ključne ožine. Bela hiša je v torek preklicala dovoljenje, ki ga je Iranu podelila za prodajo nafte, ponoči pa so Američani izvedli nove silovite napade na Iran. Ta se je odzval z napadi na ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. 

Ameriški predsednik Donald Trump je nato sporočil, da je premirja konec.

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Poglavja:
Na vrh Ministrstvo Katar Konec premirja
iran hormuška ožina napad tanker hvaška posadka

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