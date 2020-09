V Tasmaniji nasedlo več kot 200 kitov

Na odročno, težko prehodno in zelo redko poseljeno območje pri kraju Macquarie Harbour so že prispeli policisti in prva ekipa reševalcev, posebej izurjenih za tovrstne naloge. Ti bodo ocenili, ali in kako je nasedle kite mogoče rešiti, nato bodo tja še danes poslali dodatne reševalce z vso potrebno opremo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nek prebivalec bližnjega kraja Strahan je sicer za avstralske medije dejal, da je videti, kot da je več kitov v plitvi vodi že poginilo. Po poročanju lokalnih medijev naj bi jih poginilo že okoli 30.