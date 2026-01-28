Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Tasmaniji našli posmrtne ostanke, domnevno pogrešane Belgijke

Hobart, 28. 01. 2026 13.02 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Ti.Š.
Celine Cremer (X)

V avstralski zvezni državi Tasmaniji so našli posmrtne ostanke, za katere domnevajo, da pripadajo belgijski popotnici Celine Cremer, pogrešani od leta 2023. Policija pravi, da so njeno družino že obvestili, a da forenzičnih analiz še niso opravili.

Posmrtne ostanke so našli v bližini lokacije, kjer je pred več kot dvema letoma izginila belgijska pohodnica Celine Cremer. Po navedbah avstralske policije, je nanje naletel pohodnik, ki se je na območje odpravil prav z namenom ugotoviti, kaj se je zgodilo z 31-letnico.

Nazadnje so jo videli 17. junija 2023 na območju slapov Philosopher Falls blizu gore Cradle Mountain, na severozahodu Tasmanije. Cremerjeva naj bi se v odročno divjino avstralskega otoka odpravila na sprehod, njen avtomobil so našli na parkirišču pri slapovih 27. junija, dan po tem, ko jo je družina prijavila kot pogrešano. V obsežni iskalni akciji, ki je sledila, je sodelovala policija, reševalno osebje, pomagali so si tudi z droni in helikopterji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Inšpektor Andrew Hanson je potrdil, da so njeno družino o najdbi posmrtnih ostankov že obvestili, poroča Guardian. "Čeprav forenzične preiskave še niso končane, je patolog pregledal fotografije in potrdil, da posmrtni ostanki pripadajo človeku," je dejal. "Prostovoljec, ki jih je našel, je takoj po odkritju o tem obvestil policijo. Na kraju so tudi specializirani forenziki," je dodal Hanson.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Neodvisna iskalna akcija Belgijke je stekla decembra lani in že kmalu obrodila sadove – na območju slapov so našli njen telefon.

Preberi še Dve leti po njenem izginotju v Avstraliji našli mobilni telefon

Začetno iskanje so morali sicer že 10. julija 2023 prekiniti zaradi vremena. Tudi policija je takrat sporočila, da ostrih zimskih razmer verjetno ni preživela. Na podlagi informacij o še vedno delujočem telefonu so čez nekaj dni vnovič prečesali teren tudi s pomočjo psov, a tudi tedaj brez uspeha.

Celine Cremer posmrtni ostanki Tasmanija

Škoda zaradi blokad avtoprevoznikov že večstomilijonska

Malček zdrsnil iz vozila in se za las izognil kolesom, mamo pridržali

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pepe007
28. 01. 2026 14.46
Le kako so državni organi to preiskali, ko je telefon še oddajal signal in so lahko precej zožali področje iskanja? Potem pa jo en samo človek najde, ko se jo odloči poiskati ... Če je ni ravno on poslal na drugi svet, je bila akcija uradnih oblasti zelo slaba. Res pa je, zakaj zapravljati denar davkoplačevalcev za turista, ki je zapravil nekaj 100 €.
Odgovori
0 0
ivan z Doba
28. 01. 2026 14.44
Žalostno.😪
Odgovori
+1
1 0
Pametnjakoviči
28. 01. 2026 14.36
Zelo lepa punca je bila. V takih trenutkih ti da življenje misliti, da se je čisto brez veze obremenjevat glede svoje izgleda. Lahko si lep kot je bila ta punca, na koncu ko življenje pride do zadnje strani, ko te več ni si na istem , kot nekdo ki je bil "grd" . Ostane le spomin pa še ta čez čas zbledi. Tako , da ljudje kakšna Turčija pa lepotni posegi. Življenje mine , kot bi rekel keks. Vsakega lepega je enkrat konec. Nihče ne ve kdaj bo prišel njegov zadnji dan. Samo uživat pa živet življenje, ker te jutri lahko več ni.
Odgovori
+1
1 0
Slash
28. 01. 2026 14.15
! Potrdil da posmrtni ostanki pripadajo človeku ?!? In to je seveda ravno ta gospodična. So že obvestili starše. Ker je človek.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469