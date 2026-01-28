Na Tasmaniji našli posmrtne ostanke, domnevno pogrešane Belgijke

Posmrtne ostanke so našli v bližini lokacije, kjer je pred več kot dvema letoma izginila belgijska pohodnica Celine Cremer. Po navedbah avstralske policije, je nanje naletel pohodnik, ki se je na območje odpravil prav z namenom ugotoviti, kaj se je zgodilo z 31-letnico.
Nazadnje so jo videli 17. junija 2023 na območju slapov Philosopher Falls blizu gore Cradle Mountain, na severozahodu Tasmanije. Cremerjeva naj bi se v odročno divjino avstralskega otoka odpravila na sprehod, njen avtomobil so našli na parkirišču pri slapovih 27. junija, dan po tem, ko jo je družina prijavila kot pogrešano. V obsežni iskalni akciji, ki je sledila, je sodelovala policija, reševalno osebje, pomagali so si tudi z droni in helikopterji.
Inšpektor Andrew Hanson je potrdil, da so njeno družino o najdbi posmrtnih ostankov že obvestili, poroča Guardian. "Čeprav forenzične preiskave še niso končane, je patolog pregledal fotografije in potrdil, da posmrtni ostanki pripadajo človeku," je dejal. "Prostovoljec, ki jih je našel, je takoj po odkritju o tem obvestil policijo. Na kraju so tudi specializirani forenziki," je dodal Hanson.
Neodvisna iskalna akcija Belgijke je stekla decembra lani in že kmalu obrodila sadove – na območju slapov so našli njen telefon.
Začetno iskanje so morali sicer že 10. julija 2023 prekiniti zaradi vremena. Tudi policija je takrat sporočila, da ostrih zimskih razmer verjetno ni preživela. Na podlagi informacij o še vedno delujočem telefonu so čez nekaj dni vnovič prečesali teren tudi s pomočjo psov, a tudi tedaj brez uspeha.
