Na Tasmaniji našli posmrtne ostanke, domnevno pogrešane Belgijke

Posmrtne ostanke so našli v bližini lokacije, kjer je pred več kot dvema letoma izginila belgijska pohodnica Celine Cremer. Po navedbah avstralske policije, je nanje naletel pohodnik, ki se je na območje odpravil prav z namenom ugotoviti, kaj se je zgodilo z 31-letnico.

Nazadnje so jo videli 17. junija 2023 na območju slapov Philosopher Falls blizu gore Cradle Mountain, na severozahodu Tasmanije. Cremerjeva naj bi se v odročno divjino avstralskega otoka odpravila na sprehod, njen avtomobil so našli na parkirišču pri slapovih 27. junija, dan po tem, ko jo je družina prijavila kot pogrešano. V obsežni iskalni akciji, ki je sledila, je sodelovala policija, reševalno osebje, pomagali so si tudi z droni in helikopterji.