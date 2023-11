Na tekmo peljal mlade nogometaše: tik pred smrtjo uspel ustaviti avtobus

V hrvaškem Biogradu bi morali nogometni ekipi do 13 let odigrati tekmo. A jo je prekinila tragedija. Na poti do Biograda je namreč umrl voznik avtobusa ene izmed ekip. Med vožnjo se je nenadoma začel slabo počutiti in uspelo mu je zapeljati na odstavni pas in ustaviti avtobus, le nekaj trenutkov pozneje pa je umrl.

Kot poroča hrvaški Index.hr, je voznik avtobusa, ki je na tekmo v Biograd vozil mlade nogometaše Sloge iz Mravinaca, med potjo umrl. V bližini počivališča Pristeg je avtobus naenkrat začel zavirati. Voznik avtobusa naj bi se nenadoma začel slabo počutiti, kar so opazili tudi potniki v avtobusu. icon-expand Voznik avtobusa FOTO: Shutterstock Uspelo mu je zapeljati na odstavni pas in ustaviti avtobus. Ekipa mu je takoj priskočila na pomoč, poskusili so ga oživljati, a žal vozniku ni bilo pomoči in je na kraju umrl. Kot še poroča Index.hr, so nogometno tekmo odpovedali, saj so vsi izjemno pretreseni.