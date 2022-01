Na teksaških avtocestah vedno pogostejši samovozeči tovornjaki

Preden bo tovornjakom brez voznika dovoljena vožnja po cestah in avtocestah, je treba še vedno opraviti več testov, da se zagotovi, da so zares varni.

Samovozeči tovornjaki se upravljajo z radarji, laserskimi skenerji, kamerami in GPS-antenami, izdelovati pa so jih začela že podjetja, kot so Waymo, Embark in Aurora. Lastniki so jih v Teksasu ustanovili ravno zaradi velikega števila voznikov tovornjakov in veliko usposobljenih inženirjev, vremenske razmere na tem območju pa so odlične tudi za senzorje tovornjakov.

Alex Rodrigues, izvršni direktor in soustanovitelj Embark Technology, vztraja, da bodo samovozeči tovornjaki ključnega pomena v boju proti trenutnemu pomanjkanju voznikov tovornjakov na dolge razdalje v ZDA.