Na teku pred biki v Španiji umrl 55-letnik

55-letnega moškega je žival večkrat napadla na sobotnem festivalu v mestu Onda na vzhodu Španije. Drugi udeleženci teka pred biki so skušali žival zvabiti stran od moškega, a jim ni uspelo. 55-letnika je bik zabodel v levo nogo in mu pri tem poškodoval arterijo. Prav tako je zaradi padca utrpel poškodbe glave. Odpeljali so ga v bolnišnico, a je zaradi izgube velike količine krvi umrl.

Mestne oblasti so zaradi tragičnega dogodka v soboto odpovedale vse preostale dogodke.

Gre za prvo smrtno žrtev teka pred biki v Španiji, odkar so tovrstni festivali po koncu koronavirusnih omejitev znova dovoljeni. V zadnjih letih sicer v državi poteka burna razprava o tem, ali bi bilo smiselno teke pred biki ukiniti. V preteklosti so zahtevali namreč že več smrtnih žrtev in še več ranjenih.