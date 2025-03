Na telefonu znanstvenika našli kritike Trumpa in ga poslali nazaj v Pariz

"Z zaskrbljenostjo sem izvedel, da so francoskemu raziskovalcu nacionalnega centra za znanstvene raziskave, ki je potoval na konferenco v bližini Houstona, zavrnili vstop v Združene države Amerike in ga izgnali," je v ponedeljek komentiral Philippe Baptiste, francoski minister za visoko šolstvo in raziskave.

Ameriški agenti za priseljevanje na letališču so namreč pregledali telefon raziskovalca in na njem našli pogovore s kolegi in prijatelji, v katerih je izrazil osebno kritično mnenje o politiki Trumpove administracije do znanstvenikov, poroča Le Monde.

Po poročanju tiskovne agencije AFP naj bi ameriške oblasti Francoza obtožile sovražnih in zarotniških sporočil. O zadevi naj bi obvestili tudi FBI, a je ta preiskavo opustil.