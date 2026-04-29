Tujina

Na telesu imela privezanih 30 želv, poskusila je priti čez kontrolo

Bangkok, 29. 04. 2026 13.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Želve

Tajske oblasti so v torek na letališču v Bangkoku naletele na nenavaden poskus tihotapljenja. Mlada ženska je namreč skušala priti skozi varnostno kontrolo letališča s 30 želvami, ki jih je imela privezane na telesu. Šlo je za zaščitene indijske zvezdaste želve, ki so na črnem trgu zelo iskane.

Potnica se je vračala domov na Tajvan, ko so varnostniki postali pozorni na njeno nenavadno obnašanje, je danes ob sklicevanju na pristojne oblasti za divje živali na bangkoškem letališču poročal Bangkok Post.

Po natančnejšem pregledu so odkrili več vrečk, pritrjenih na njeno telo, v katerih je bilo 30 zaščitenih indijskih zvezdastih želv. Ena od njih naj bi bila že mrtva, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Živali so zasegli, žensko pa aretirali. Po poročanju tajskih medijev je 19-letna Tajvanka stevardesa pri vietnamski letalski družbi Vietjet. Proti njej so uvedli preiskavo zaradi kršitev zakona o varstvu zaščitenih vrst.

Indijska zvezdasta želva z izrazitim vzorcem na oklepu velja za ogroženo in na črnem trgu dosega visoke cene, kar ima za posledico intenziven krivolov. Vrsto ogroža tudi izguba habitata zaradi kmetijstva in poseljevanja.

Ruska zadrega pred dnevom zmage: kaj sploh pokazati na paradi?

Kim pohvalil vojake, ki so se raje kot za zajetje odločili za smrt

24ur.com Ženska na letališče Čenaj v potovalki prinesla 22 kač in kameleona
24ur.com Indijec v državo poskušal pretihotapiti 47 strupenih kač
24ur.com Na letališču v prtljagi zasegli ogroženega mačjega pando
24ur.com Kako ravnati ob srečanju s kačo?
24ur.com Piton prilezel v dom Tajke in se ovil okoli nje: dve uri čakala na pomoč
24ur.com Velikanska želva še vedno plaši kopalce na otoku Čiovo
24ur.com Na Hrvaškem naj bi želva ugriznila plavalko, zabeležili še en nenavaden dogodek
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Vrača se sanjski moški Blaž
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Trump prekršil kraljevi protokol
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
