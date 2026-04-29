Na telesu imela privezanih 30 želv, poskusila je priti čez kontrolo

Potnica se je vračala domov na Tajvan, ko so varnostniki postali pozorni na njeno nenavadno obnašanje, je danes ob sklicevanju na pristojne oblasti za divje živali na bangkoškem letališču poročal Bangkok Post.
Po natančnejšem pregledu so odkrili več vrečk, pritrjenih na njeno telo, v katerih je bilo 30 zaščitenih indijskih zvezdastih želv. Ena od njih naj bi bila že mrtva, povzema nemška tiskovna agencija dpa.
Živali so zasegli, žensko pa aretirali. Po poročanju tajskih medijev je 19-letna Tajvanka stevardesa pri vietnamski letalski družbi Vietjet. Proti njej so uvedli preiskavo zaradi kršitev zakona o varstvu zaščitenih vrst.
Indijska zvezdasta želva z izrazitim vzorcem na oklepu velja za ogroženo in na črnem trgu dosega visoke cene, kar ima za posledico intenziven krivolov. Vrsto ogroža tudi izguba habitata zaradi kmetijstva in poseljevanja.
