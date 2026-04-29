Na telesu imela privezanih 30 želv, poskusila je priti čez kontrolo

Potnica se je vračala domov na Tajvan, ko so varnostniki postali pozorni na njeno nenavadno obnašanje, je danes ob sklicevanju na pristojne oblasti za divje živali na bangkoškem letališču poročal Bangkok Post.

Po natančnejšem pregledu so odkrili več vrečk, pritrjenih na njeno telo, v katerih je bilo 30 zaščitenih indijskih zvezdastih želv. Ena od njih naj bi bila že mrtva, povzema nemška tiskovna agencija dpa.