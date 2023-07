Na temnem spletu naročila umor moža, morilcu plačala v kriptovalutah

V ameriški zvezni državi Nevada so na pet let zapora obsodili žensko, ki je priznala, da je prek temnega spleta najela morilca in mu plačala 5000 dolarjev (4500 evrov) v kriptovalutah, da bi ubil njenega bivšega moža, dogodek pa naj bi izpadel kot nesreča.

icon-expand Žensko so obsodili na pet let zapora. FOTO: Shutterstock 38-letna ženska je leta 2016 na temnem spletu vzpostavila komunikacijo z moškim, ki je v zameno za plačilo ponujal najokrutnejše zločine. Kot sedaj navaja obtožnica, je ženska želela, da bi moža ubili, ko je potoval v Kalifornijo. V izjavi o priznanju krive je 38-letnica dejala, da je ponudila še plačilo dodatnih 4000 dolarjev (okoli 3600 evrov), da bi okrutno dejanje izvedli čim prej. Prav tako je priznala, da ji je bilo vseeno, če bi med dejanjem poškodovali novo partnerko njenega bivšega moža. Oblasti so sicer spletno stran opisale kot prevaro, ki je preprosto jemala denar strankam, obsojenka pa je celo predlagala, naj bivšega moža ubijejo "med ropom, ki se je sprevrgel v smrtno nesrečo", da bi bila upravičena do poplačila življenjskega zavarovanja, poroča ABC News.