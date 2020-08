Na TikToku se je pojavil trend, v katerem se mladi predstavljajo kot žrtve holokavsta

"Trend, ki se je pojavil na TikToku, je lahko boleč in žaljiv. Nekateri videi so nevarno blizu oziroma že čez mejo trivializacije zgodovine. A o tem moramo debatirati, brez da bi napadali mlade ljudi, katerih motivi se zdijo zelo različni. Gre za izobraževalni izziv," so zapisali v spominskem muzeju Auschwitz, potem ko se je na TikToku pojavil trend, v katerem mladi sami sebe prikazujejo kot žrtve holokavsta.

Medtem ko so bili nekateri videi ustvarjeni, zato ker je to na TikToku trenutno popularno, so jih drugi naredili, da bi se spomnili žrtev, so zapisali v izjavi. "Pri razpravi moramo biti zelo previdni, zato ker je pogosto jezik, ki je uporabljen – še posebej na družbenih omrežjih – zelo čustven, zelo močan," so dodali v daljši izjavi, v kateri so večkrat opozorili, da mladih, ki so se pridružili trendu, ne smemo napadati.

Poudarili so, da so družbeni mediji dan našega vsakdanjega življenja in komunikacije, a kljub temu je treba žrtve holokavsta spoštovati. "Pedagogi morajo delati z mladimi ljudmi na tak način, da jim predstavijo dejstva in zgodbe, ob tem pa jih naučijo tudi, kako o teh stvareh debatirati na spoštljiv način,"so še dodali, in opozorili na algoritme, ki »promovirajo« antisemitistično vsebino in na platforme, ki dovoljujejo zanikanje holokavsta.