Na TikToku v 35 dneh odkrili več kot tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok

Od več kot 20.000 profilov potencialnih pedofilov na TikToku je več kot 7000 španskih. Španska fundacija je odkrila tudi več kot 1000 videoposnetkov spolnih zlorab otrok, ki so skupaj zbrali okoli 48 milijonov ogledov, poroča Euronews. Spremljanje je potekalo 35 dni, med 11. septembrom in 15. oktobrom. Po objavi ugotovitev je špansko ministrstvo za mladino in otroke v ponedeljek pozvalo državno tožilstvo k ukrepanju in pustilo odprto tudi možnost začasne prepovedi delovanja TikToka v Španiji.

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Poročilo z naslovom "TikTok: dom pedofilov" je tretja preiskava fundacije Maldita.es o spolnih zlorabah otrok na tej platformi. Raziskovalci so analizirali profile, komentarje in prenose v živo ter ustvarili lastne uporabniške račune, da bi preverili delovanje algoritma. Odkrili so 231 profilov, ki so objavili 1183 spornih vsebin, 780 računov za privabljanje kupcev takšnega gradiva in več kot 10.000 računov, ki v komentarjih iščejo izmenjavo spolnih posnetkov otrok. Skupno naj bi fundacija identificirala približno 26.000 profilov potencialnih pedofilov. Kot navaja Euronews, so dokumentirali tudi 91 prenosov v živo, v katerih so nastopali mladoletniki iz 17 držav. Gledalci so jih v zameno za denar pogosto spodbujali k različnim dejanjem, tudi spolne narave. Med državami, ki so se pojavljale najpogosteje, so bile Španija, Tajska, Vietnam, Mjanmar in Rusija. Po navedbah fundacije ti profili delujejo kot "pravi katalogi spolnih zlorab otrok", TikTok pa od daril, ki jih uporabniki pošiljajo med prenosi v živo, ustvarja prihodke. "Zlorabe niso skrite nekje v kotu in jih ni težko najti," je dejala soustanoviteljica in direktorica fundacije Clara Jiménez Cruz.

Od 50 prijavljenih videoposnetkov odstranjenih le pet

Fundacija je TikToku prijavila vzorec 50 videoposnetkov z eksplicitno vsebino, ki so skupaj dosegli 8,9 milijona ogledov. Platforma jih je odstranila le pet, dodatnih 13 pa je blokirala zgolj za uporabnike v Španiji. Tri dni pozneje je bilo še vedno aktivnih 40 odstotkov računov, ki so jih objavili. Najbolj gledani video iz vzorca, ki je presegel štiri milijone ogledov, je bil v Španiji sicer omejen, račun z več kot 3000 sledilci pa je ostal aktiven. Podoben je bil izid pri 35 objavah, v katerih so uporabniki zahtevali fotografije ali posnetke mladoletnikov. Odstranjeni sta bili le dve objavi, še dve sta bili blokirani v Španiji, 91 odstotkov računov pa je ostalo aktivnih. Ob koncu spremljanja je bilo na platformi še vedno 136 od 231 profilov z eksplicitno vsebino. Najstarejši odkriti sporni material je bil objavljen junija in je bil dostopen več kot štiri mesece. Maldita.es trdi, da je pred objavo ugotovitev stopila v stik s TikTokom, vendar odgovora ni prejela. Fundacija je že maja poročala, da se je TikTok v 99 odstotkih primerov strinjal z njenimi prijavami, vendar računov kljub temu ni odstranil.

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Zahtevajo nujen sestanek s predstavniki TikToka

Ministrstvo za mladino in otroke, ki ga vodi Sira Rego, je ugotovitve posredovalo državnemu tožilstvu, da bi raziskalo dejavnosti pedofilov na TikToku in sprejelo ukrepe za zaščito prizadetih mladoletnikov. Od predstavnikov TikToka v Španiji so zahtevali tudi nujen sestanek, na katerem naj bi pojasnili način moderiranja vsebin in napovedali dodatne ukrepe. Regova je omenila možnost začasne ustavitve delovanja storitve v državi, če bi pristojni organi ocenili, da platforma ne zagotavlja ustrezne zaščite otrok. Fundacija Maldita.es in odvetniška družba Cremades & Calvo-Sotelo sta medtem pri tožilstvu za kibernetski kriminal vložili kazensko ovadbo. Menita, da bi lahko TikTok kršil evropski akt o digitalnih storitvah (DSA), ki od platform zahteva hitro ukrepanje ob zaznavi nezakonitih vsebin ter zmanjševanje tveganj za mladoletnike.

TikTok zahteva podatke iz preiskave