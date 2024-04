Na Tirolskem snežni plaz zasul najmanj 18 ljudi, doslej so rešili štiri

Iskalno akcijo so morali začasno prekiniti, saj so prožili dodatne plazove. Reševalne ekipe so sicer trenutno na plazišču, a zaradi hude nevarnosti novih plazov razmišljajo, da bi jih umaknili.

Plaz se je sprožil na pristopu proti koči Martin Busch, ki leži na 2501 metru nadmorske višine.

Na Tirolskem danes sicer velja razmeroma nizka druga stopnja opozorila za plazove na petstopenjski lestvici. Kljub temu so strokovnjaki opozarjali na možnost spontano sproženih in drsečih snežnih plazov. Nevarnost proženja plazov naj bi se povečala z naraščanjem temperature in sončne svetlobe čez dan, zlasti na zelo strmih pobočjih.