Na tisoče beguncem v Grčiji grozi brezdomstvo

Humanitarne organizacije opozarjajo, da bo po prekinitvi programa več kot 2000 moških, žensk in otrok ogroženih, če ne bo nihče ukrepal. "Zelo zaskrbljujoče je, da so osebe, ki jim je bil priznan status begunca, sredi svetovne pandemije obsojeni na ulice," pravi Imogen Sudberyiz Mednarodnega odbora za reševanje v Evropi (IRC).

"Brez potrebne dokumentacije, dostopa do informacij, jezikovnih spretnosti in drugih načinov, ki omogočajo samostojnost, bodo ti ljudje postali brezdomci," pravi.

Družine, ki so bile prisiljene zapustiti začasno nastanitev, v zadnjih tednih spijo v javnih parkih, poroča Guardian. Nekatere pogodbe s hoteli, ki so gostili begunce v okviru EU programa Filoxenia, so se iztekle že decembra, zadnje pa še v januarju in februarju. Po navedbah IRC naj bi začasno zavetišče v prihodnjih dneh zapustilo 750 oseb.

"To, kar vidimo, odraža pomanjkanje nacionalne integracijske politike, ki več let po začetku krize še vedno ostaja problem," pravi Lefteris Papagiannakis, ki pri nevladni organizaciji Solidarnost pokriva vprašanja beguncev. "To so prizori, ki smo jih že videli in jih bomo videli še enkrat, razen, če si resnično prizadevamo za vključitev teh oseb v našo družbo."