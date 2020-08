Na desettisoče Belorusov znova proti Lukašenkovemu režimu, nasproti jim stoji policija

Ker so varnostne sile zagradile glavni Trg neodvisnosti, na katerem so v zadnjih tednih potekale množični protesti proti "zadnjemu evropskemu diktatorju", ki Belorusiji vlada že 26 let, so se protestniki začeli zbirati na različnih krajih po središču mesta. Policija je zabarikadirala tudi številne ulice, da bi preprečila protestnikom dostop do osrednjega predela, kjer potekajo demonstracije.

Na ulicah prestolnice je močno povečana policijska prisotnost – večja kot v preteklih tednih, poroča BBC. Uniformirani moški so skušali ljudi v središču mesta potisniti nazaj s terenskimi vozili z visokimi kovinskimi mrežami na sprednjih odbijačih.

Številni protestniki so se postavili ali celo ulegli na ulice in ceste pred policijske vrste, da bi policistom preprečili nadaljevanje po ulicah.

Na desettisoče demonstrantov, ki je danes zasedlo ulice Minska, poziva k odstopu Lukašenka. Vzklikajo gesla, kot sta "Sramota" in "Odidi", videti je bele in rdeče zastave, pa tudi cvetje in balone v rokah demonstrantov.