Na tisoče britanskih železničarjev konec meseca v tridnevno stavko

Stavka železničarjev bo potekala 21., 23. in 25. junija, pri čemer bo 21. junija potekala tudi 24-urna ločena stavka zaposlenih na londonski podzemni železnici.

Kot opozarjajo v britanskem sindikatu delavcev železnice, pomorstva in transporta (RMT), se zaposleni v železnicah, ki so delali tudi v času pandemije covida-19, soočajo z zamrznitvijo plač in ukinitvijo več sto delovnih mest.

"Ravnanje z železniškimi delavci je grozljivo in kljub našim prizadevanjem na pogajanjih železniška industrija ob podpori vlade njihovih pomislekov ni jemala resno," je opozoril generalni sekretar sindikata Mick Lynch.

"Imamo krizo s stroški življenjskih potrebščin in nesprejemljivo je, da železniški delavci izgubijo službo ali se še eno leto soočajo z zamrznitvijo plač, medtem ko inflacija znaša 11,1 odstotka in še narašča," je dodal.