Na tisoče dirkalnih golobov izginilo med nevihto v Franciji

Belgija je pionir v športu golobjih dirk, kjer ptice, izpuščene na stotine milj od doma, tekmujejo za najhitrejšo vrnitev domov. Tekmovalni golobi nosijo sledilne naprave, s katerimi je mogoče ugotoviti, katera ptica je najhitreje prispela domov. Vendar jim je na zadnjem tekmovanju v Narbonnu vreme močno prekrižalo načrte. Belgijski rejci golobov so razburjeni, potem ko je na tekmovanju izginilo na tisoče njihovih ptic, ko so jih izpustili v nevihtno vreme.

Ptice, ki so jih spustili v Narbonnu v južni Franciji, so se odpravile nazaj proti golobnjakom v severni Evropi, ko so se nenadoma znašle sredi neurja. Belgijska zveza golobov je incident opisala kot katastrofo in obtožila organizatorje, da so dovolili, da so ptice poletele kljub napovedi slabega vremena. Pascal Bodengien, predsednik zveze, je za javno radiotelevizijo VRT povedal: "To je čustvena drama, finančna drama – preprosto je zelo žalostno."

Nekatere izmed belgijskih ptic so morda pomotoma odletele v Nemčijo, nekatere se bodo še vrnile v naslednjih dneh, a večina je za vedno izgubljena, meni Bodengien. Didier Tison, tiskovni predstavnik zveze, je dejal, da je številka 20.000 pogrešanih ptic, o kateri se poroča, "popolnoma napačna".

Poznavalci menijo, da golobi krmarijo s pomočjo zemeljskih magnetnih sil in svojega voha. Ko so ptice približno 30 kilometrov od začetka dirke priletele naravnost v nevihto, njihov občutek za navigacijo ni bil več natančen, postale pa so dezorientirane in utrujene.