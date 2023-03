Francozi že sedmi dan zapored na ulicah: 'Borimo se za naše otroke'

To je od 19. januarja že sedmi dan protestov proti pokojninski reformi, s katero želi Emmanuel Macron najnižjo upokojitveno starost s sedanjih 62 zvišati na 64 let. Do reforme so Francozi glede na ankete večinoma sovražno nastrojeni, saj menijo, da je nepravična zlasti do žensk in delavcev, ki opravljajo naporno delo. Na drugi strani pa večina Francozov podpira proteste in stavke proti njej.

Po podatkih policijskih virov bi se lahko 230 načrtovanih protestov po državi danes udeležilo med 800.000 in milijon ljudi, od tega okoli 100.000 v Parizu.

"Tukaj sem, da se borim za svoje kolege in za naše otroke," je za France24 dejal 63-letni upokojeni strojevodja Claude Jeanvoine, ki je šel na ulice v Strasbourgu. "Ljudje ne bi smeli pustiti, da vlada s tem uspe, gre za prihodnost naših otrok in vnukov," je dejal.

V Parizu je skupina okoli sto mladih, oblečena v črno, s kapucami na glavah in zakritimi obrazi, upočasnila shod, zažgala smetnjake, razbila več oken in se spopadla s policisti, poroča Le Monde.