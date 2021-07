Na tisoče protestnikov proti ukrepom, v Nemčiji cepljenim več svobode

V italijanski prestolnici Rim se je na protikoronskih protestih zbralo okoli 3000 ljudi. Demonstracije so potekale tudi v Milanu, Torinu in Neaplju.

Italijanska vlada je nedavno sprejela odločitev o novi zaostritvi protikoronskih ukrepov, predvsem v notranjosti prostorov. Od 6. avgusta bo za vstop v gostinske lokale in druge javne prostore, kot so muzeji, telovadnice ali bazeni, potrebno dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom ali prebolelosti.

V Italiji je doslej polno cepljenih 54,9 odstotka prebivalstva, starejšega od 12 let.

V Franciji tudi izgredi

Tudi v francoski prestolnici Pariz in številnih drugih francoskih mestih so včeraj potekali protesti proti novim ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Na obrobju Pariza je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec.

V Franciji so protesti proti protikoronskim ukrepom potekali že minuli teden. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva se je takrat na ulice po vsej državi podalo približno 114.000 ljudi.

Francoska vlada je sprejela strožje protikoronske ukrepe, saj v državi narašča število novih okužb. Po besedah premierja Jeana Castexa se Francija bori s četrtim valom epidemije covida-19.

Francoska narodna skupščina je v petek sprejela zakon, ki za dostop do določenih prizorišč, kot so medkrajevni vlaki, bari, restavracije in nakupovalna središča, od avgusta dalje uvaja obvezo, da morajo ljudje dokazovati, da so bili bodisi cepljeni proti covidu-19 ali imajo negativni test na okužbo ali so prebolevniki. Poslanci so tudi potrdili obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce. Nova pravila mora odobriti še francoski senat.