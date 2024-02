Na tisoče kmetov protestiralo v Varšavi, španski kmetje blokirali avtocesti

Na protestu so poljski kmetje nosili napise "Naša država, naša hrana" in "Mi, kmetje in svobodni Poljaki, pravimo stop zeleni norosti". Svoje nezadovoljstvo so med drugim izražali s petardami, sirenami in rogovi.

"To, da smo tukaj, ni uspeh tistih, ki so na oblasti, ampak njihov neuspeh," je poudaril eden od organizatorjev. Po njegovih besedah kmetje zahtevajo umik trenutne kmetijske politike EU v okviru zelenega dogovora, zaprtje meja pred pritokom proizvodov iz držav zunaj Unije in zaščito poljske živinoreje.

Na Poljskem že več mesecev potekajo protesti nezadovoljnih kmetov, ki blokirajo ceste po državi in mejne prehode z Ukrajino. Po ruski invaziji na Ukrajino je namreč Bruselj začasno ukinil carine in kvote za kmetijske izdelke iz Ukrajine. Poljski kmetje so prepričani, da ti proizvodi ne ustrezajo standardom EU in predstavljajo nelojalno konkurenco njihovim izdelkom na domačem trgu.