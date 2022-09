Na tisoče ljudi celo noč čakalo v vrsti, da bi se poklonili kraljici

Hrastovo krsto kraljice Elizabete II., pokrito s škotsko kraljevo zastavo in vencem belega cvetja, so v nedeljo v spremstvu sedmih vozil z gradu Balmoral odpeljali do škotske prestolnice. Na poti do Edinburgha so se preminuli monarhinji poklonile množice, ki so se zbrale ob cesti. Čez noč je bila krsta v palači Holyroodhouse, ki je uradna rezidenca britanskega monarha na Škotskem, v ponedeljek pa so jo v procesiji pospremili do edinburške katedrale svetega Egidija.