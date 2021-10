Na tisoče ljudi zavzelo bruseljske ulice: zahtevajo strožje podnebne ukrepe

Bruseljske ulice so napolnili kolesarji, družine z otroki in starostniki. Medtem ko je policija poročala, da se je protesta po prvih ocenah udeležilo najmanj 25 tisoč ljudi, organizatorji trdijo, da je bilo protestnikov okoli 70 tisoč. Ti so s skandiranjem zahtevali podnebno pravičnost. Nekateri so s seboj prinesli rekvizite, plišaste igrače, spet drugi so se v ogrožene živalske vrste kar oblekli. "Čas je, da se premaknemo. Vsi vemo, v čem je težava," je po poročanju AP News dejal demonstrant Xavier De Wannemaeker.

Da k ekstremnim vremenskim pojavom, kot so suša, požari, poplave, zagotovo pripomorejo emisije goriva, ob tem opozarjajo svetovni znanstveniki. Protestniki so se spraševali, kaj bomo naredili, ko bomo uničili naš planet. "Drugega nimamo," je poudaril protestnik Lucien Dewanaga. "Čas je za sistemske spremembe z radikalnimi ukrepi. Gre za preživetje človeštva," pa je dejala podnebna aktivistka Anuna De Wever.

31. oktobra bo sicer v Glasgowu 26. konferenca o podnebnih spremembah, znana kot COP26. Namen 12-dnevnega vrha je zagotoviti ambicioznejše zaveze. Dogodek je osredotočen na zbiranje sredstev za boj proti podnebnim spremembam ter zaščito ranljivih skupnosti in naravnih habitatov.

Okoli 80 aktivističnih skupin pod oznako "Podnebna koalicija" je pozvalo k protestu, ki so se ga udeležili tudi nekateri belgijski politiki. "Podnebje je socialno-ekonomska tema. Za podnebje se moramo zavzeti zdaj, računa ne bi smela plačevati moja generacija," je dejal Conor Rousseau, vodja flandrijske socialdemokratske stranke Vooruit.