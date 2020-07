Na tisoče Madžarov protestiralo proti Orbanovem vmešavanju v medije

Slovo skoraj celotne novinarske ekipe madžarskega portala Index, ki se je uprla vmešavanju politike v njihovo poročanje, je na ulice spravilo na tisoče Madžarov. Protestirali so pred pisarno premierja Viktorja Orbana. Očitajo mu, da ogroža svobodo medijev v državi.

Na tisoče Madžarov se je v petek zvečer sprehodilo od sedeža novičarskega portala Index do pisarne madžarskega premierjaViktorja Orbana in tam protestiralo. Orbanu so očitali, da ogroža svobodo medijev v državi.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Madžari so se odpravili na ulice, potem ko je več kot 80 novinarjev največjega madžarskega portala Index dalo skupinsko odpoved - gre za skoraj celotno ekipo. Odločitev so utemeljili s tem, da niso več izpolnjeni pogoji za neodvisno delovanje portala. "Nismo nujno tukaj zato, ker nam je všeč Index, ampak so tukaj zato, ker smo na točki, ko je dostop do verodostojnih informacij v državi ogrožen," je dejal eden od protestnikov za Reuters. Zunanji minister Peter Szijjarto je medtem sporočil, da na vlado letijo neupravičeni očitki. "Kako bi se lahko država vtikala v medij, ki je v zasebni lasti," se je spraševal na novinarski konferenci med obiskom Portugalske.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jezo novinarjev Indexa je sprožila odstavitev odgovornega urednika medija pred dnevi. Szabolcsa Dulla je odpustil predsednik fundacije MFA, ki ima v lasti Index, Laszio Bodolai. Od Bodolaija so zahtevali, da Dulla ponovno imenuje na ta položaj, da bi zagotovili neodvisnost in prihodnost portala. A tega ni storil.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dulla so sicer odpustili po pritisku lastnikov iz krogov vladajoče stranke Fidesz. Pri fundaciji MFA so odločitev utemeljili, da je Dull s svojim ravnanjem oslabil položaj portala na trgu. Dull medtem trdi, da so ga odpustili zaradi člankov o naraščajočih poskusih zunanjega vpliva, ki jih je napisal za Index, pa tudi zaradi opozorila, ki ga je objavil na Indexovem grafu neodvisnosti.