Na tisoče nemških motoristov protestiralo proti pobudi za zmanjšanje hrupa

V več nemških mestih se je zbralo najmanj 19.000 motoristov, ki so protestirali proti pobudi nemškega zveznega sveta za zmanjšanje hrupa motornih koles. Množični protesti so bili v Stuttgartu, Münchnu in Friedrichshafnu, manjši pa med drugim v mestih Wiesbaden, Schwerin in Dresden.

Po navedbah policije se je protesta v središču Stuttgarta na jugu Nemčije udeležilo okoli 8000 motoristov, kar je povzročilo znatne motnje v prometu. V Münchnu, kjer še niso dovolili organizacije demonstracij, se je zbralo več kot 6000 motoristov, okoli 5000 v mestu Friedrichshafen. Pobuda bundesrata predvideva, da bi morali hrup, ki ga povzročajo motorna kolesa, omejiti na zvok tovornjaka ali kosilnice ter prepovedati vožnjo z motorji ob nedeljah in praznikih. V Nemčiji se je več mest in krajev združilo v prizadevanjih za zmanjšanje hrupa zaradi motorjev.