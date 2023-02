Na tisoče ukrajinskih otrok poslanih v ruske 'prevzgojne' tabore

Poročilo ugotavlja, da so ruske oblasti prek šolskih učnih načrtov, pa tudi s terenskimi izleti na domoljubna mesta in s pogovori z veterani, poskušale otrokom vcepiti promoskovsko stališče. Otroke so tudi usposabljali za strelno orožje, čeprav je Nathaniel Raymond , raziskovalec z univerze Yale, ki je nadziral poročilo, dejal, da ni dokazov, da so jih poslali v boj. "Vse več dokazov o dejanjih Rusije razkriva namene Kremlja, da zanika in zatre ukrajinsko identiteto, zgodovino in kulturo," so zapisali na ameriškem zunanjem ministrstvu. "Uničujoče posledice Putinove vojne na ukrajinske otroke bodo čutile še generacije."

Od začetka vojne pred skoraj letom dni so otroke, stare tudi štiri mesece, odpeljali v 43 taborišč po vsej Rusiji, vključno s Sibirijo in Krimom, kjer bi jim nudili "prorusko patriotsko in vojaško vzgojo" , piše v poročilu. V vsaj dveh taborih so datum vrnitve otrok zamaknili za več tednov, v dveh drugih taborih pa so vrnitev nekaterih otrok prestavili za nedoločen čas.

Poročilo sicer navaja, da so nekatere starše prisilili, da so podali soglasje za pošiljanje svojih otrok, včasih z upanjem, da se bodo vrnili. Druge, piše v poročilu, "se pošljejo s soglasjem staršev za dogovorjeno trajanje dni ali tednov in se vrnejo staršem, kot je bilo prvotno načrtovano".

Rusko veleposlaništvo v Washingtonu se je na ugotovitve poročila odzvalo na Telegramu z besedami: "Rusija je sprejela otroke, ki so bili prisiljeni z družinami pobegniti pred bombardiranjem," in "Po svojih najboljših močeh se trudimo, da mladoletne osebe ostanejo v družinah, v primerih odsotnosti ali smrti staršev in sorodnikov - sirote dati pod skrbništvo."

Poročilo poziva, naj se nevtralnemu organu omogoči dostop do taborov in naj Rusija nemudoma ustavi posvojitve ukrajinskih otrok. V poročilu piše, da so Putinovi pomočniki tesno sodelovali pri operaciji, zlasti Maria Lvova-Belova , predsednikova komisarka za pravice otrok. Poročilo citira njene besede, da so ruske družine posvojile 350 otrok in da jih več kot 1000 še čaka na posvojitev.

Poročilo, ki so ga napisali s pomočjo satelitskih posnetkov in javnih poročil, pravi, da je število otrok, poslanih v tabore, "verjetno bistveno večje" od potrjenih 6.000. Raziskovalci so se pogovarjali s starši otrok, ki so obiskovali tabore ali so bili tam zaprti, pa tudi z otroki, ki so se jih udeležili. "Ko je poklicala direktorja tabora, naj bi neki materi povedali, da otrok ne morejo vrniti, ker je tam vojna."

Kako so zamude z vrnitvami domov obrazložili otrokom, je malo podatkov. Uradnik v taboru Medvezhonok je dečku iz Ukrajine povedal, da je njegova vrnitev pogojna: otroke bodo vrnili le, če bo Rusija ponovno zavzela mesto Izium, piše v poročilu. Drugemu dečku so povedali, da se ne bo vrnil domov zaradi svojih "proukrajinskih stališč", piše v poročilu.

Nekaterim staršem so povedali, da bodo njihove otroke izpustili le, če bodo fizično prišli ponje. Po otroke niso smeli priti sorodniki ali druge osebe s pooblastilom. Potovanje iz Ukrajine v Rusijo je težko in drago, moškim, starim od 18 do 60 let, pa je prepovedano zapustiti državo, kar dejansko pomeni, da lahko po otroke pridejo le matere otrok. "Velik del teh družin ima nizke dohodke in si niso mogli privoščiti potovanja. Nekatere družine so bile prisiljene prodati lastnino in prepotovati štiri države, da bi se ponovno združile s svojim otrokom," ugotavlja poročilo. Eno od taborov se nahaja v oblasti Magadan, približno 6.230 km od Ukrajine. To pomeni, da je "približno trikrat bližje Združenim državam kot meji z Ukrajino," piše v poročilu.

Raymond je dejal, da je Rusija "očitno kršila" četrto ženevsko konvencijo o ravnanju s civilisti med vojno, in poročilo označil za "ogromno opozorilo Amber" - pri čemer se je skliceval na javna obvestila ZDA o ugrabitvah otrok. Ruska dejavnost "lahko v nekaterih primerih pomeni vojni zločin in zločin proti človeštvu", je dejal novinarjem.

Ukrajinska vlada je nedavno trdila, da je bilo več kot 14.700 otrok deportiranih v Rusijo, kjer so bili nekateri spolno izkoriščeni.