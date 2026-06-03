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Na tivatskem letališču zadržali 90 srbskih državljanov

Podgorica, 03. 06. 2026 15.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Air Serbia Airbus A330

Črnogorska policija je zavrnila vstop v državo skupini približno 90 državljanov Srbije, ki so s čarterskim letom prispeli v Tivat, kjer bo v petek vrh EU-Zahodni Balkan. Vstop naj bi jim zavrnili, ker niso želeli navesti razloga prihoda, policija pa sumi tudi na možnost hibridnega delovanja.

Črnogorska policija je danes potrdila, da zaradi vrha EU-Zahodni Balkan izvaja obsežne, neprekinjene in okrepljene dejavnosti, med katerimi so tudi poostrene kontrole na letališču v Tivtu. V okviru teh kontrol so izločili čarterski let na relaciji Beograd-Tivat, s katerim je dopoldne v Črno goro prispelo približno 90 državljanov Srbije.

Po poročanju podgoriškega časnika Vijesti, ki se sklicuje na vire v policiji, so let izločili zaradi suma na možnost hibridnega delovanja, potniki pa ob preverjanju niso želeli razkriti razlogov za prihod v državo. Vse naj bi z enim od prvih letov vrnili v Beograd.

Med potniki je bilo več oseb, ki jih varnostne službe obravnavajo kot varnostno zanimive, številni naj bi imeli tudi kriminalno preteklost. Po neuradnih informacijah, ki jih še navajajo Vijesti, naj bi bila njihova naloga neuradno zagotavljati varovanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića med vrhom v Tivtu.

"Kontrola teh oseb je v teku in preverja se podlaga za njihov prihod in bivanje, sprejeti pa bodo celoviti ukrepi in dejanja v skladu z zakonom, pa tudi omejevalni ukrepi, če za to obstajajo zakonski razlogi," so sporočili iz črnogorske policije, navaja srbska RTS.

Za varnost vrha bo po poročanju črnogorskih medijev skrbelo več kot 1500 policistov.

Dogodka se bodo udeležili najvišji predstavniki EU in držav Zahodnega Balkana, med njimi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz.

ČRNA GORA SRBIJA VRH EU TIVAT

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