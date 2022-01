V Tongo prispela prva letala s humanitarno pomočjo

Nova Zelandija je sporočila, da je njeno vojaško letalo pristalo na glavnem letališču v Tongi, potem ko je delavcem končno uspelo odstraniti pepel z vzletno-pristajalne steze. Po sobotnem izbruhu podvodnega vulkana in cunamiju je vulkanski pepel prekril otoke in predstavlja resno tveganje za zdravje. Pepel in morska voda sta namreč onesnažila zaloge pitne vode.

Zaradi naravne katastrofe so umrli trije ljudje, uničeni so bili komunikacijski kanali, po petih dneh, ko je bila Tonga popolnoma odrezana od sveta, pa so končno začeli vzpostavljati komunikacijske kanale, poroča BBC. Po ocenah Združenih narodov je prizadetih približno 80 odstotkov prebivalcev otočja, okoli 85.000 ljudi, ki jim zaradi hudega onesnaženja grozita kolera in diareja.