Na tovorni ladji blizu Kanarskih otokov zasegli 4,5 tone kokaina

Ladjo Orion V, ki je prevažala živino iz Latinske Amerike na Bližnji vzhod, so zaradi suma tihotapljenja mamil nadzorovali že dve leti in jo večkrat tudi preiskali, a do torka mamil niso našli.

Šele v skupni pomorski in zračni operaciji, v kateri so sodelovali tudi Togo in ZDA, so v torek našli kokain, ki je bil skrit v zabojniku za krmo za živino, je sporočila policija.